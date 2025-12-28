Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı
Yeni yıl yaklaşırken ''Balkanların Nostradamusu'' olarak bilinen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri gündem oldu.
II. Dünya Savaşı, 11 Eylül saldırısı, Prenses Diana'nın ölümü, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını bildiği öne sürülen Bulgar kahin Baba Vanga, 2026 yılı kehanetleriyle gündemde.
Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, bundan 28 yıl önce, 1996 yılında hayatını kaybetti. Kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmasa da, ünlü kahinin 5079 yılına kadar bıraktığı tahminler tüyleri ürpertmeye devam ediyor.
2025 yılı için "sonun başlangıcı" olacak diyen Baba Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri de ortaya çıktı...
EKONOMİK ÇÖKÜŞ BEKLENTİSİ
Baba Vanga'nın ekonomi için olan kehaneti oldukça ürkütücü 2026'da dijital ve fiziksel para sistemleri çökecek, "cash crush" yani nakit ezilme yaşanacak. Bankacılık krizleri, para birimlerinin değer kaybı ve likidite sıkıntısı, küresel enflasyonu tetikleyecek. Vanga'ya göre, bu çöküşün panzehiri olan altın fiyatları rekor seviyelere çıkacak.
DOĞAL AFET FIRTINASI YAŞANACAK
Vanga'ya göre 2026, depremler, volkan patlamaları ve aşırı hava olaylarının hüküm süreceği bir yıl olacak. Bu felaketler, Dünya'nın kara alanlarının yaklaşık yüzde 7 ila yüzde 8'ini etkileyecek ve ekosistemleri yok edecek.