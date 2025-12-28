Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı

EKONOMİK ÇÖKÜŞ BEKLENTİSİ

Baba Vanga'nın ekonomi için olan kehaneti oldukça ürkütücü 2026'da dijital ve fiziksel para sistemleri çökecek, "cash crush" yani nakit ezilme yaşanacak. Bankacılık krizleri, para birimlerinin değer kaybı ve likidite sıkıntısı, küresel enflasyonu tetikleyecek. Vanga'ya göre, bu çöküşün panzehiri olan altın fiyatları rekor seviyelere çıkacak.