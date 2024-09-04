Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor

Yöre halkı tarafından bin derde deva olarak bilinen ve dağlardan gelen doğal şifa deposu kuşburnunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekle birlikte özellikle kış aylarında tüketilmesi halinde öksürük ve gribal enfeksiyonları iyileştirici özelliği ile de vatandaşlar tarafından alternatif tıp amacıyla kullanıyor.