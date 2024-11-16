Herkes yağmur yağıyor sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Selim Ağaçdalı, "Ben buraya geldim ve bir alana yağmurun yağdığını gördüm. O anları çekip sosyal medyada paylaştım. Böyle lokal yağmur yağışlarının, doğa olaylarının olduğunu biliyordum. Şu anda apartman görevlisi yağmur değil, güneş enerjisinin borusunun patlaması diyor ama ben inanmıyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Çelik, “Yağmur bir bölgeye yağdı. Biz de gözümüzle gördük. Çok ilginçti” diye konuştu.



