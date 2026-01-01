''Herkesin doğum tarihi 1 Ocak yazılmış...'' Bir ilmizde pastaneler dolup taştı

"Yılın diğer günlerine kıyasla siparişlerimiz çok daha fazla oluyor"

İHA muhabirine konuşan pastane personeli Sefer Ertoş, yılbaşı yoğunluğunu geride bıraktıklarını ancak 1 Ocak yoğunluğunun halen devam ettiğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde her yıl 1 Ocak’ta ciddi bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Ertoş, "Bugün ağırlıklı olarak doğum günü pastaları ve kişiye özel pasta siparişleri alıyoruz. Yılın diğer günlerine kıyasla siparişlerimiz çok daha fazla oluyor. Bu yoğunluk akşam saatlerine kadar sürüyor. Bu durum eski yıllara dayanıyor. Nüfus memurları eskiden yılda bir kez köylere gelirdi ve birçok kişinin doğum gününü 1 Ocak olarak kaydederdi. Bizdeki yoğunluk batı illeriyle aynı değil. Onlarda sadece 31 Aralık yoğunluğu olurken, bizde iki gün üst üste yoğunluk yaşanıyor" dedi.