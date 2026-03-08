Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi

Cep telefonu uygulaması üzerinden iade işlemini gerçekleştiremeyen H.G., parayı gönderen kişiyi kendi çabalarıyla buldu. İletişime geçtiği kişinin yanlışlıkla işlem yaptığını öğrendiğini anlatan Gülmez, "Benim böyle bir alacağım yoktu. Ramazan ayındayız, başkasının parasını kullanmak hakka girmek olurdu. Bu yüzden parayı sahibine iade etmek için banka şubesine gittim" ifadelerini kullandı.