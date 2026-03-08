Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki bir vatandaş banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından yanlışlıkla gönderilen 20 bin TL'yi sahibini bulup iade etti.
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki H.G., bir sabah banka hesabını kontrol ederken beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Hesabına tanımadığı bir kişiden 20 bin lira yatırıldığını gören Gülmez, paranın kendisine ait olmadığını fark edince harekete geçti.
Cep telefonu uygulaması üzerinden iade işlemini gerçekleştiremeyen H.G., parayı gönderen kişiyi kendi çabalarıyla buldu. İletişime geçtiği kişinin yanlışlıkla işlem yaptığını öğrendiğini anlatan Gülmez, "Benim böyle bir alacağım yoktu. Ramazan ayındayız, başkasının parasını kullanmak hakka girmek olurdu. Bu yüzden parayı sahibine iade etmek için banka şubesine gittim" ifadelerini kullandı.
İletişime geçtiği kişinin parayı yanlışlıkla gönderdiğini fark etmediğini belirten H.G., "Kendisine ulaştığımda durumu anlattım, o da bir yanlışlık olduğunu söyledi. Bankaya giderek, işlemin yanlışlıkla gönderildiğine dair gerekli açıklamayı yazdırıp parayı tekrar hesabına gönderdim" dedi.
H.G.’in bu duyarlı davranışı bölgede takdir toplarken, uzmanlar benzer durumlar için şu uyarıda bulunuyor:
Hemen Bildirin: Hesabınıza tanımadığınız birinden para geldiğinde, harcama yapmadan durumu derhal bankanıza bildirin.
Hukuki Riskler: Hesaba yatan parayı "sebepsiz zenginleşme" kapsamında harcamak veya çekmek yasal olarak suç teşkil edebilir.
Güvenli İade: Para iadesini doğrudan karşı tarafın hesabına değil, bankanızın resmi "iade prosedürü" üzerinden yapmanız sizi olası hukuki risklerden koruyacaktır.