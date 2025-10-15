Hırsızların yeni hedefi Türkiye'nin coğrafi işaretli altını oldu: Silkilen gümülleri çalıyorlar
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Manavgat Altın Susamı" olarak tescillenen Manavgat Susamının hasadı devam ederken, tarlada silkilmeyi bekleyen susama hırsız dadandı. Tarlada silkelenmeyi bekleyen 100 kilogram dolayında susam çalındı.
Antalya'nın en önemli gastronomi miraslarından biri olan coğrafi işaret tescilli Manavgat Altın Susamına hırsız dadandı. Hırsızlar, Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy'un Değirmi Çamur Mevkiinde bulunan tarlasında silkilmeye hazır 700 susam gümülünden 13 tanesini silkmek suretiyle yaklaşık 100 kilogram dolayında susam çaldı.
İlçede etkili olan yağmur nedeniyle kurumaya bıraktığı susamını önceki gün akşam saatlerinde kontrol eden ve dün sabah silkmek için tarlaya gelen Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.
Aksoy, Hatipler Mahallesi Değirmi Çamur Mevkiinde bulunan tarlasında silkilmeye hazır 700 susam gümülünden bazılarının yerde yattığını gördü.
Silkilen gümüllerin bulunduğu yerde motosiklet tekeri izlerinin olduğunu gören Muhtar Aksoy'un ihbarı üzerine tarlaya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı.