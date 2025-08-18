Hititlerin Türkiye'dei şehrinde 20 yıldır süren tarihi kazıda tarihi keşif

Kazılarda çıkan verilere dayanarak Hititlerin kutsal kentinin Nerik olduğunu kesinleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Rainer Czichon, "Çünkü burada şimdiye kadar 26 çivi yazısı tablet parçaları bulduk. Onun bir kısmı sergi salona sergileniyor. Tabletlerde, Nerik'in hava tanrısından bahsettiğinden dolayı Nerik olduğunu kesinleştirdik. Nerik'te bir kutsal pınar var. Onu da çivi yazısından tanıyoruz. Bu pınarın yerini Oymaağaç Höyüğü'nde bulduk ve 9 yıl boyunca onu kazdık. Bir sürü sıkıntılar yaşadık. Çünkü yer altına giden bir tünel. Bu kutsal havuzun içinde hiç beklemediğimiz bir botanik hazinesi diyorum, hazine duyunca insanlar genellikle altın, gümüş bekliyorlar. Ama bizim hazinemiz işte bu botanik malzemeler, ahşap malzemeler. Tarımdan kalan bir çapa mesela, dünyada belki üç tane var, ikisi Mısır'da, birisi bizde. İşte tezgah, dokuma tezgah malzemeleri var. Bir boyunduruk parçası var. Bir sapan ucu var. Hepsi ahşaptan. Çok nadir buluntuları olduğunu diyebiliriz. Ve bunlar bu havuz içinden çıkmış. Onlar Hitit Dönemi'ne ait değil, Demir Çağı olarak tarihleniyor. Çünkü Demir Çağı'da bu pınarı kullanmışlar ve sonra depo olarak kullanmışlar" diye konuştu.