Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş

Science Daily dergisinin haberine göre, uluslararası bir arkeoloji ekibi, Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda yaşadığına inanılan ve ilk fosillerinin 2003'te keşfedildiği bu gizemli insan türünün bir uzvunu inceledi. Yaklaşık 700 bin yıllık fosil kemiğini inceleyen uzmanlar, yaklaşık 100 santimetre uzunluğunda olduğu düşünülen "Hobbit" türünün aslında 6 santimetre daha kısa olduğunu belirledi.