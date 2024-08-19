Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını

Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için arıcılık gen merkezinden elektrik cihazını alarak kovanlara yerleştirdi. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde edilen arı zehri, daha sonra camdan kazınarak saklanıyor. Bu aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakmış oluyor. Kendi arılarıyla da yetinmeyen Özer, arıcılardan hem arı zehri toplamaya hem de arı zehri üretimini öğretmeye de başladı.