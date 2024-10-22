Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı
Geçen hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde hızla düşen hava sıcaklıklarının ardından pek çok şehrimiz bugün de yeni güne bembeyaz kar örtüsü altında başladı... Lapa lapa yağan kar ile birlikte her yer bembeyaz oldu.
Büyük bölümü engebeli araziden oluşan Kastamonu`da mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti.
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Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti.
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Karabük genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
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Safranbolu ilçesine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise kar yağışı yoğunlaştı.
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