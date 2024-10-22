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Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı

Geçen hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde hızla düşen hava sıcaklıklarının ardından pek çok şehrimiz bugün de yeni güne bembeyaz kar örtüsü altında başladı... Lapa lapa yağan kar ile birlikte her yer bembeyaz oldu.

Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı - Resim: 1

Büyük bölümü engebeli araziden oluşan Kastamonu`da mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti.

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Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı - Resim: 2

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti.

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Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı - Resim: 3

Karabük genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı - Resim: 4

Safranbolu ilçesine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise kar yağışı yoğunlaştı.

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