İki çocuk annesi bir kadın maaşlı işini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Günlük hayatının büyük bölümünü keçilerle geçirdiğini anlatan Uyar, üretimin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi. Özellikle doğum dönemlerinin en yoğun süreç olduğunu belirten Uyar, “Sabah çok erken saatlerde kalkıyorum. Emzirme saatleri, aşıları, bakımlarıyla tek tek ilgileniyorum. Doğum zamanlarında neredeyse tamamen burada yaşıyorum. Gece çiftlikte kaldığım günler oluyor. Doğum yapamayan keçilere yardım ediyorum, sütü olmayanların yavrularını besliyorum. Çoğu zaman onların annesi gibi oluyorum. Kadınların elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Bu işi herkes yapabilir. Kadınlar ‘erkek işi’ deyip geri durmasın. Gerçekten çok keyifli bir iş. Sevdikten sonra her şey çok güzel oluyor. Şu ana kadar 3 çobanımıza istihdam sağladık. 6 yılda 1300 hayvan sayısına ulaştık. Daha da büyümek istiyorum. Bu iş geliştikçe daha fazla insanın geçim kaynağı olabilir” diye konuştu.