İki çocuk annesi bir kadın maaşlı işini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
Ankara'da 2 çocuk annesi Nazlı Uyar, "yapamazsın" diyenlere inat tekstil sektörünü bırakıp ahıra girdi! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Çubuk’ta kurduğu çiftliğinde 6 yılda 1300 Ankara keçisine ulaşan Uyar, hem istihdam sağlıyor hem de tiftik üretimiyle ekonomiye katkı sunuyor.
Ankara'da, 2 çocuk annesi Nazlı Uyar (45), tekstil ve ev dekorasyonu sektöründeki işini bırakarak devlet desteği ile başladığı Ankara keçisi yetiştiriciliğinde 6 yılda 300 hayvandan 1300 başa ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tiftiği tekstil sanayisinde yüksek kaliteli giysi, battaniye ve peruk yapımında kullanılan Ankara keçisinin sayısını artırabilmek için destek projeleri geliştiriyor. 2025 yılında 122 bin 104 keçiden elde edilen 128 bin 834 kilogram tiftik için 55 milyon 592 bin 676 lira destek sağlandı. Ankara Keçisi Halk Elinde Islah Projesi kapsamında ise 48 bin 693 baş hayvan için 35 milyon 144 bin lira ödeme yapıldı. Tekstil ve ev dekorasyonu sektöründeki işini bırakan Nazlı Uyar, 2020 yılında ıslah projesine başvurdu. Nazlı Uyar, Çubuk ilçesinde kurduğu çiftliğinde 6 yılda 300 hayvan ile başladığı işte 1300 Ankara keçisine ulaştı. İşletmesini geliştiren Uyar, bu süreçte 3 kişiye de istihdam sağladı.
Uyar, projeye eşinin teşviki ile başladığını söyleyerek zamanla keçilerle arasında güçlü bir bağ oluştuğunu söyledi. Uyar, “Eşim Ankara Keçisi Halk Elinde Islah Projesi’nin sorumlusu. Bu projeye başladığında ben de zaman zaman işletmelere giderken yanında yardıma gidiyordum. Sonra bu işi yapabileceğimi fark ettim. Hatta ‘ben bu iş için yaratılmışım’ dedim. Bu iş için çok hevesle başladım. Çevremde ‘yapamazsın, ahıra giremezsin’ diyenler oldu; ama ben dinlemedim. Severek başladım ve bugün geldiğim noktada çok mutluyum” dedi.
Günlük hayatının büyük bölümünü keçilerle geçirdiğini anlatan Uyar, üretimin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi. Özellikle doğum dönemlerinin en yoğun süreç olduğunu belirten Uyar, “Sabah çok erken saatlerde kalkıyorum. Emzirme saatleri, aşıları, bakımlarıyla tek tek ilgileniyorum. Doğum zamanlarında neredeyse tamamen burada yaşıyorum. Gece çiftlikte kaldığım günler oluyor. Doğum yapamayan keçilere yardım ediyorum, sütü olmayanların yavrularını besliyorum. Çoğu zaman onların annesi gibi oluyorum. Kadınların elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Bu işi herkes yapabilir. Kadınlar ‘erkek işi’ deyip geri durmasın. Gerçekten çok keyifli bir iş. Sevdikten sonra her şey çok güzel oluyor. Şu ana kadar 3 çobanımıza istihdam sağladık. 6 yılda 1300 hayvan sayısına ulaştık. Daha da büyümek istiyorum. Bu iş geliştikçe daha fazla insanın geçim kaynağı olabilir” diye konuştu.