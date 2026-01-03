İki ilimizde çekilen bu fotoğraflar yok artık dedirtti: Sarkıtların boyu 3 metreyi buldu
Türkiye'yi esir alan dondurucu soğuk nedeniyle pek çok ilimizde yaşam durma noktasına gelirken Sivas ve Tatvan'da çekilen bu dev sarkıtlara dair fotoğraflar olay oldu.
Kaynak: İHA
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı.
Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte Tatvan ilçe genelinde hayat olumsuz etkilendi.
Aşırı soğuklar nedeniyle özellikle binaların çatılarında boyu yer yer 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtları, hem yaya hem de araç trafiği açısından risk meydana getirirken, yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
