  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İki ilimizde çekilen bu fotoğraflar yok artık dedirtti: Sarkıtların boyu 3 metreyi buldu!

İki ilimizde çekilen bu fotoğraflar yok artık dedirtti: Sarkıtların boyu 3 metreyi buldu

Türkiye'yi esir alan dondurucu soğuk nedeniyle pek çok ilimizde yaşam durma noktasına gelirken Sivas ve Tatvan'da çekilen bu dev sarkıtlara dair fotoğraflar olay oldu.

Kaynak: İHA
İki ilimizde çekilen bu fotoğraflar yok artık dedirtti: Sarkıtların boyu 3 metreyi buldu - Resim: 1

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı.

1 / 16
İki ilimizde çekilen bu fotoğraflar yok artık dedirtti: Sarkıtların boyu 3 metreyi buldu - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte Tatvan ilçe genelinde hayat olumsuz etkilendi. 

2 / 16
İki ilimizde çekilen bu fotoğraflar yok artık dedirtti: Sarkıtların boyu 3 metreyi buldu - Resim: 3

Aşırı soğuklar nedeniyle özellikle binaların çatılarında boyu yer yer 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. 

3 / 16
İki ilimizde çekilen bu fotoğraflar yok artık dedirtti: Sarkıtların boyu 3 metreyi buldu - Resim: 4

Vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtları, hem yaya hem de araç trafiği açısından risk meydana getirirken, yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. 

4 / 16