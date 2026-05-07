İki kentin içme su kaynağı Sapanca Gölü'nde sevindiren manzara
Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nde son yağışlarla birlikte su seviyesi 29,98 metre seviyesine ulaştı.
Kaynak: DHA
Kuraklık tehdidi altındaki Sapanca Gölü, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu. Sakarya ve Kocaeli illerinin en önemli içme suyu kaynağı olan gölde, su seviyesindeki artış rahat bir nefes aldırdı.
Yıl içerisinde 28,41 metreye kadar düşerek alarm veren su seviyesi, son yağış dalgası ve uygulanan sıkı tedbirler sayesinde 29,98 metre seviyesine ulaştı.
Göldeki su seviyesinin yükselmesi fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda, kurak dönemde susuz kalan bölgelerin, su seviyesinin yükselmesiyle suyla dolu olduğu görüldü.
