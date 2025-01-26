İki mevsim bir arada: Yüksek kesimler beyaza büründü, sahilde denize girdiler
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, sahil tarafında bazı kişilerin denize gördüğü görüldü.
Yurdun bir çok noktasında ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken kent merkezinde iki gündür devam eden yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.
Sabah saatlerinden itibaren güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
Kimi Antalyalılar aileleri ile birlikte yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve masalarını yeşil alanlara kurarak piknik yapmayı tercih ederken, yabancı turistler ve yerleşik yabancılar güneşli havayı denize girerek değerlendirdi.
Güneşli havayı gören sahile koştu
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte neredeyse yaz mevsimini aratmayacak bir yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı'nda kimi vatandaşlar bisiklet sürerek ve spor yaparak Pazar gününü değerlendirirken, kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti.