İki mevsim bir arada: Yüksek kesimler beyaza büründü, sahilde denize girdiler

Güneşli havayı gören sahile koştu

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte neredeyse yaz mevsimini aratmayacak bir yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı'nda kimi vatandaşlar bisiklet sürerek ve spor yaparak Pazar gününü değerlendirirken, kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti.