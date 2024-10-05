İlkbahar gibi sonbahar... Önce bahar havası ardından yağmur geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.