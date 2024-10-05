İlkbahar gibi sonbahar... Önce bahar havası ardından yağmur geliyor...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye hafta sonu boyunca yazdan kalma günler yaşamaya devam edecek. Ancak Pazar akşamı itibariyle yağışlı hava yeniden geri geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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6 - 12 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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