İlkokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Öğretmen Eraltuğ, "Sadece İstiklal Marşı'nın yıl dönümünde değil, daha önce Engelliler Günü'nde de çalışmalarımız oldu. Çocuklar severek öğreniyorlar. Aileler de çok memnun. Çünkü gerçekten ikinci bir dil öğreniyorlar hem de çocuklarda farkındalık oluyor. İnsanlarda empati yoksunluğu çok fazla. İşaret dilini öğrenerek çocukların empati duyguları gelişiyor, engelli bireyleri anlamış oluyorlar. Yüz ifadeleri, mimikler, aynı zamanda hem konuşmak hem işaretleri yapmak ve grup çalışması olması bizim için mükemmel oldu. Çünkü eğitim ilkokulda çocuklara sadece Türkçe ya da matematik dersi vermek demek değildir. Sosyal becerilerini de geliştirmek gerekir. Çok mutluyum, güzel bir şeyler yaptığımıza inanıyorum diye konuştu.Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere tavsiyede bulunan Eraltuğ, Bu tür çalışmalara dikkat edelim. Çocuklarımızı her yönüyle geliştirmek, güzel bir dünya kurmak istiyorsak çocukları empatiyle, güzel alışkanlıklarla, farkındalıkla büyütmemiz her şeyden çok daha önemli" dedi.