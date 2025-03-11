İlkokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
İzmir'de Urla Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, 3 aylık eğitimin ardından İstiklal Marşı'nın 12 Mart’ta kabul edilişinin 104'üncü yılı dolayısıyla, İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını işaret dili ile okumayı öğrendi.
Urla Atatürk İlkokulu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılına özel etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, okulun 3-B sınıfının 36 öğrencisi, 3 aylık eğitimin ardından İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını işaret dili ile okumayı öğrendi.
3-B sınıfının öğretmeni Sema Eraltuğ, 27 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, Önceki senelerde de çocukların işaret dili öğrenmesini çok istiyordum. Çünkü işaret dilini öğrenmenin engellileri anlamanın yanı sıra çocukların bilişsel, duyuşsal, algısal yeteneklerini geliştireceğini düşünüyorum dedi.
Öğretmen Eraltuğ, "Sadece İstiklal Marşı'nın yıl dönümünde değil, daha önce Engelliler Günü'nde de çalışmalarımız oldu. Çocuklar severek öğreniyorlar. Aileler de çok memnun. Çünkü gerçekten ikinci bir dil öğreniyorlar hem de çocuklarda farkındalık oluyor. İnsanlarda empati yoksunluğu çok fazla. İşaret dilini öğrenerek çocukların empati duyguları gelişiyor, engelli bireyleri anlamış oluyorlar. Yüz ifadeleri, mimikler, aynı zamanda hem konuşmak hem işaretleri yapmak ve grup çalışması olması bizim için mükemmel oldu. Çünkü eğitim ilkokulda çocuklara sadece Türkçe ya da matematik dersi vermek demek değildir. Sosyal becerilerini de geliştirmek gerekir. Çok mutluyum, güzel bir şeyler yaptığımıza inanıyorum diye konuştu.Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere tavsiyede bulunan Eraltuğ, Bu tür çalışmalara dikkat edelim. Çocuklarımızı her yönüyle geliştirmek, güzel bir dünya kurmak istiyorsak çocukları empatiyle, güzel alışkanlıklarla, farkındalıkla büyütmemiz her şeyden çok daha önemli" dedi.
İşaret dili eğitmeni Deniz Serin de annesi ve babasının işitme engelli olması nedeniyle engellilere karşı farkındalığının çok yüksek olduğunu belirterek, "Ailemin yaşadığı sıkıntılara bizzat şahit olabiliyorum. Sosyal hayatta ve her türlü alanda hep sıkıntı çekiyorlar. Bunun farkındalığının küçük yaşta olması gerekiyor dedi.Urla Atatürk İlkokulu'nda 3-B sınıfına haftada bir gönüllü olarak ders verdiğini belirten Serin, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çocukların farkındalıklarının ilk derste oluşmaya başladığını dile getiren Serin, İlk derste işitme engellilerden bahsettim. Hatta bir öğrencimin ailesi tatile gittiğinde işitme engelli birini görmüş ve onunla konuşmayı çok istemiş. 'İlk öğrendiğim kelime merhabaydı ve gidip sadece merhaba diyebildim' dedi. Bilinçlerinin küçük yaşta yerleşmesi çok önemli. Çünkü çok istekliler diye konuştu.Deniz Serin, Müfredata işaret dili dersinin de konulmasını istiyorum. Gönüllü olarak, elimden geldiği, vaktim olduğu kadar öğretmeye devam edeceğim. Haftada iki saat bazen yetmiyor. Bunun ders olarak konulması gerçekten en büyük dileğim" ifadelerini kullandı. (DHA)