IMDb puanına göre en iyi 10 macera filmi
IMDb kullanıcıları tarafından en çok puan alan macera filmleri belli oldu. Listede 2024 yılında izleyiciyle buluşan 5 film bulunuyor. İşte o filmler ve konuları...
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001)
IMDb puanı: 8.9
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf'ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron'u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilebileceği tek yer olan Mordor'a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Çok uzun ve çetin geçecek olan yolculuk başlar. Orta Dünya'nın kaderi, bu insanların ellerindedir.
YILDIZLARARASI (2014)
IMDb puanı: 8.7
Yıldızlararası'nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...
Christopher Nolan'ın, Jonathan Nolan ile kaleme aldığı ve yönetmenliğini sırtladığı filmin yıldız oyunculardan oluşan oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon, Bill Irwin, John Lithgow ve Michael Caine gibi isimler yer alıyor. Bilimkurgunun yanı sıra dramatik öğeler de içeren filmin senaryosu Fizikçi Kip S. Thorne'nun evrendeki 'Solucan Delikleri' teorisinden ilham alıyor.
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ (2024)
IMDb puanı: 8.5
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir. Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bi mücadeleye girişir.
GLADYATÖR (2000)
IMDb puanı: 8.5
Gladyatör'de, İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak. Ridley Scott’ın bol ödüllü filmi, gösterildiği sene hem gişedeki büyük başarısıyla hem de aldığı Oscar’larla isminden epeyce söz ettirmişti.