İnşaat ustalığını bırakıp çocukluk hayalini meslek edindi; 1 gramından on binlerce dolar kazanacak
Diyarbakırlı inşaat ustası çocukluğundan gelen merakını geçim kaynağına dönüştürdü ve gramı onbinlerce dolar olan akrep zehri üretimine başladı...
Diyarbakırlı inşaat ustası Abdullah Fidanten, 10 yıl önce izlediği belgesellerden milattan önceki dönemlerde akrep zehrinin sağlık alanında kullanıldığını öğrendi.
Çocuk yaştan beri akrep ve yılanlara ilgi duyan ortaokul mezunu Fidanten, 9 milyon lira harcayarak tesis kurdu. Gramına on binlerce dolar ödenen akrep zehri toplayan Fidanten'in hedefi, Türkiye'yi bu alanda Avrupa ile yarışır hale getirmek.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ikamet eden 40 yaşındaki Abdullah Fidanten, çocuk yaşlarda tehlikeli hayvanlara merak duymaya başladı. Yaşıtları güvercin, at, tavşan gibi hayvanlarla ilgilenirken Fidanten çocukluğunu yılan ve akreplerin arasında geçirdi. Ortaokuldan sonra eğitim hayatına son veren Fidanten, inşaatlarda çalışmaya başladı. Bu sürede de yaban hayatından vazgeçmeyen Fidanten, belgesellerde tehlikeli hayvanları izleyip internet ortamında da araştırma yapmaya devam etti.
2024 yılının başlarında izlediği bir belgeselde akrep zehrinin milattan önce hastalıklara şifa olduğunu öğrenen Fidanten, tüm odağını buna çevirdi. İşine ara verip akrep zehri ve üretimi ile ilgili ulaşabildiği tüm arşivi taramaya başlayan Fidanten, akrep zehri üretmek için tesis kurmaya karar verdi. Lice ilçesinde kendisine ait arazide yaklaşık 9 milyon lira harcayarak tesis kuran Fidanten, 300 akrep topladı. Akreplerine tıpkı çocukları gibi bakıp tüm gün yanında olan Fidanten, sonunda emeklerinin karşılığını da almaya başladı. 300 akrepten 3 bin akrebe ulaşan Fidanten, elde ettiği zehirleri eksi 200 derecede muhafaza ediyor. Fidanten, gramı piyasada 12 bin dolara alıcı bulan akrep zehrinden şimdiye kadar 100 gram toplamayı başardı. Hedefi aylık 2 litre zehir toplamak olan Fidanten, bu alanda Türkiye'yi Avrupa ile yarışır hale getirmeyi istiyor.