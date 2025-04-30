İranlı turistlerin ''deniz'' tatili Türkiye'nin Turizm Başkenti ünvanına el değiştirdi

Geriye kalan 41 bin 4530 giriş ise deniz limanlarından giriş yaptı. Deniz limanları içinde Marmaris limanından 8 bin 754, Bodrum Limanından 3 bin 705, Mantarburnu Limanından 458, Fethiye limanından 617, Göcek Limanından 2, Datça limanından 72, Turgutreis Limanı 168 ve Yalıkavak Limanından 17 giriş oldu.