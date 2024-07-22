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  4. İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu

İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu boğazın serin sularında aldı.

Kaynak: İHA
İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. 

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İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu - Resim: 2

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gördü. 

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İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu - Resim: 3

Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Beşiktaş Bebek Sahili ve Aşiyan Sahili'nde denize girerek serinledi.

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İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu - Resim: 4

"Gece su gibi oluyoruz"
Bülent Çokeker, "Havanın durumu çok güzel burada, esiyor da. İyi ki boğazımız var. 25 senedir devamlı buradayız. Herkesi davet ederiz ama kalabalık gelmesinler. Hava çok sıcak. Gece su gibi oluyoruz. Bu sene çok sıcak, 2 tane yastık su gibi oluyor" dedi.

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