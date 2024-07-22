İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu

"Gece su gibi oluyoruz"

Bülent Çokeker, "Havanın durumu çok güzel burada, esiyor da. İyi ki boğazımız var. 25 senedir devamlı buradayız. Herkesi davet ederiz ama kalabalık gelmesinler. Hava çok sıcak. Gece su gibi oluyoruz. Bu sene çok sıcak, 2 tane yastık su gibi oluyor" dedi.