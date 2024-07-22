İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu
İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu boğazın serin sularında aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gördü.
Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Beşiktaş Bebek Sahili ve Aşiyan Sahili'nde denize girerek serinledi.
"Gece su gibi oluyoruz"
Bülent Çokeker, "Havanın durumu çok güzel burada, esiyor da. İyi ki boğazımız var. 25 senedir devamlı buradayız. Herkesi davet ederiz ama kalabalık gelmesinler. Hava çok sıcak. Gece su gibi oluyoruz. Bu sene çok sıcak, 2 tane yastık su gibi oluyor" dedi.