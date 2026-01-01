  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İstanbul bembeyaz! Yeni yılın ilk gününde kartpostallık kar manzaraları

İstanbul bembeyaz! Yeni yılın ilk gününde kartpostallık kar manzaraları

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Birçok ilçe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kaynak: İHA/DHA
İstanbul bembeyaz! Yeni yılın ilk gününde kartpostallık kar manzaraları - Resim: 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırdı.

1 / 48
İstanbul bembeyaz! Yeni yılın ilk gününde kartpostallık kar manzaraları - Resim: 2

Yeni yılın ilk gününde birçok ilçe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

2 / 48
İstanbul bembeyaz! Yeni yılın ilk gününde kartpostallık kar manzaraları - Resim: 3

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokak ve parklara çıkarak kar topu oynadı. Bazı çocuklar ise kardan adam yaptı. Aileler de çocuklarına eşlik ederek kar yağışının tadını çıkardı.

3 / 48
İstanbul bembeyaz! Yeni yılın ilk gününde kartpostallık kar manzaraları - Resim: 4

Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlatırken, sürücüler buzlanma riskine karşı uyarıldı.

4 / 48