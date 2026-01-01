İstanbul bembeyaz! Yeni yılın ilk gününde kartpostallık kar manzaraları
İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Birçok ilçe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kaynak: İHA/DHA
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırdı.
Yeni yılın ilk gününde birçok ilçe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokak ve parklara çıkarak kar topu oynadı. Bazı çocuklar ise kardan adam yaptı. Aileler de çocuklarına eşlik ederek kar yağışının tadını çıkardı.
Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlatırken, sürücüler buzlanma riskine karşı uyarıldı.
