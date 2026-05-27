İstanbul Boğazı'nda seyrine doyumsuz manzara
Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul Boğazı, görenleri hayran bırakan açık turkuaz rengine büründü. Boğazda meydana gelen büyüleyici görsel şölen kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde doğa olaylarının etkisiyle göz alıcı bir turkuaz renge büründü. Bayram sabahı kentte hakim olan güneşli ve güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere akın etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren temiz hava almak ve yürüyüş yapmak için sahil şeridine gelen vatandaşlar, alışılmışın dışındaki bu renk değişimiyle karşılaştı.
Sahile Gelenler Manzaraya Hayran Kaldı
Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı genelinde etkili olan akıntılar ve plankton patlamasıyla oluşan bu özel renk, adeta bir görsel şölen sundu.
Boğaz hattı boyunca uzanan parklarda ve yürüyüş yollarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, turkuaz rengin eşlik ettiği tarihi manzaranın önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
