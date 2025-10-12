İstanbul bu kış kar yağışına doyacak! Uzman isim tarih vererek açıkladı
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, bazı illerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusuna yanıt verdi.
Türkiye soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Bolu, Bartın, Ordu, Giresun, Karabük, Sivas, Kayseri, Aksaray, Yozgat, Afyonkarahisar ve Mersin'in de aralarında bulunduğu birçok ilde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, önümüzdeki hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsmin normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklığının 17 derece civarında olacağını söyledi. Şen, ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusunu da yanıtladı.
Orhan Şen'in açıklaması şu şekilde:
"Dün kuvvetli yağışlar oldu bugün öğleden sonra Anadolu yakasında yağışlar olacak. Yeni haftada yağışlar tüm yurtta azalacak. Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır’da kuvvetli yağışlar var. 50 kilogramı geçebilir. Bu akşam yağış sele dönüşebilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşmeye başladı. Bugün ve yarın öğlene kar yağışları görülebilir. Sivas, Van, Bitlis, Erzurum, Erzincan bölgelerinde görebiliriz. Dün akşam birçok kentte kar yağışları başladı. Kar yağışları biraz daha artabilir.