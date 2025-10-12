İstanbul bu kış kar yağışına doyacak! Uzman isim tarih vererek açıkladı

Orhan Şen'in açıklaması şu şekilde:

"Dün kuvvetli yağışlar oldu bugün öğleden sonra Anadolu yakasında yağışlar olacak. Yeni haftada yağışlar tüm yurtta azalacak. Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır’da kuvvetli yağışlar var. 50 kilogramı geçebilir. Bu akşam yağış sele dönüşebilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşmeye başladı. Bugün ve yarın öğlene kar yağışları görülebilir. Sivas, Van, Bitlis, Erzurum, Erzincan bölgelerinde görebiliriz. Dün akşam birçok kentte kar yağışları başladı. Kar yağışları biraz daha artabilir.