İstanbul dahil 14 il için sarı alarm! Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde kuvvetli fırtına bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Yeni haftada bazı illerde hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
14 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar beklenen 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.