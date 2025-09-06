İstanbul hasret kaldığı yağmura kavuştu
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA/İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.
1 / 7
İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.
2 / 7
Yetkililer, kent genelinde gün boyu etkili olması ön görülen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (DHA)
3 / 7
4 / 7