İstanbul hasret kaldığı yağmura kavuştu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul hasret kaldığı yağmura kavuştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

İstanbul hasret kaldığı yağmura kavuştu

İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul hasret kaldığı yağmura kavuştu

Yetkililer, kent genelinde gün boyu etkili olması ön görülen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

İstanbul hasret kaldığı yağmura kavuştu
