İstanbul Havalimanı'nda bulunan sevimli yavru gorile isim aranıyor...
İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık günü bulunan ve sosyal medyanın ilgi odağı olan yavru gorile isim arayışı sürüyor.
Kaynak: DHA / İHA
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollar ile getirildiği tespit edilen nesli tükenme altında olan bir goril yavrusu bulunmuştu.
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Yavru goril, ekipler tarafından yakalandığında ürkek bakışlarıyla etrafında olup bitenleri anlamaya çalışıyordu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorile sahip çıktı. Hijyenik bir ortamda koruma altına alındı.
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Bakıcıları ve görevli veterinerler adeta bebek gibi yakından ilgilendi. Hatta yavru gorilin bu süreçte kilo dahi aldığı gözlemlendi. Şimdi sıra yavru goril için isim bulma arayışına geldi.
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