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  4. İstanbul Havalimanı'nda bulunan sevimli yavru gorile isim aranıyor...

İstanbul Havalimanı'nda bulunan sevimli yavru gorile isim aranıyor...

İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık günü bulunan ve sosyal medyanın ilgi odağı olan yavru gorile isim arayışı sürüyor.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Havalimanı'nda bulunan sevimli yavru gorile isim aranıyor... - Resim: 1

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollar ile getirildiği tespit edilen nesli tükenme altında olan bir goril yavrusu bulunmuştu.

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İstanbul Havalimanı'nda bulunan sevimli yavru gorile isim aranıyor... - Resim: 2

Yavru goril, ekipler tarafından yakalandığında ürkek bakışlarıyla etrafında olup bitenleri anlamaya çalışıyordu.

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İstanbul Havalimanı'nda bulunan sevimli yavru gorile isim aranıyor... - Resim: 3

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorile sahip çıktı. Hijyenik bir ortamda koruma altına alındı.

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İstanbul Havalimanı'nda bulunan sevimli yavru gorile isim aranıyor... - Resim: 4

Bakıcıları ve görevli veterinerler adeta bebek gibi yakından ilgilendi. Hatta yavru gorilin bu süreçte kilo dahi aldığı gözlemlendi. Şimdi sıra yavru goril için isim bulma arayışına geldi.

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