İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilmişti... Yavru goril yeni yuvasında görüntülendi

'KENDİSİYLE BAKICISI VE SORUMLU VETERİNERLER İLGİLENMEKTEDİR'

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru goril hakkında bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, "Yaklaşık 5 aylık olduğu düşünülen yavru goril, Bakanlığımızdan izin almış bir hayvanat bahçesinde özel olarak kendisi için yaptırılmış bir alanda steril bir ortamda muhafaza ediliyor. Sağlık durumu şu an için oldukça iyi ancak uzun ve sağlıksız bir yolculuktan sonra yorgun düşmesinden dolayı rehabilitasyon, bakım ve beslenme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Doğal yaşam alanı Afrika ekvatoryası, yağmur ormanları olduğu ve ülkemiz ekosistemine alışık olmadığı için bağışıklık sisteminin bozulmaması açısından yanına kimse alınmamakta ve özel olarak korunmaktadır. Sadece kendisiyle bakıcısı ve sorumlu veterinerler ilgilenmektedir" dedi.