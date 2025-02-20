İstanbul için bir kez daha kuvvetli kar yağışı uyarısı: Pazar gününe kadar sürecek

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...