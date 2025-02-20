İstanbul için bir kez daha kuvvetli kar yağışı uyarısı: Pazar gününe kadar sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
AKOM, İstanbul için yarın, cumartesi ve pazar günleri kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Açıklamaya göre yağışlar, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.
AKOM'un hava raporu şöyle:
21 Şubat Cuma: Kuvvetli kar yağışı
22 Şubat Cumartesi: Kuvvetli kar yağışı
23 Şubat Pazar: Kuvvetli kar yağışı
24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu ve hafif kar yağışlı
25 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu (sabah buzlanma)
26 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...