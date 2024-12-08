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İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

AKOM, İstanbul için yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı beklendiğini bildirerek; olumsuzluklara karşı yurttaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi, çok kuvvetli geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak geçişlerin beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi, çok kuvvetli geliyor - Resim: 2

Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi, çok kuvvetli geliyor - Resim: 3

9-15 Aralık tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi, çok kuvvetli geliyor - Resim: 4

9 Aralık Pazartesi hava durumu tahmin haritası

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