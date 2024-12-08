İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.