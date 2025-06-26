İstanbul kavruldu: Sıcaktan bunalan boğazın serin sularına atladı

"Biz burada yaz kış demeden yüzüyoruz"

Yaz kış demeden Bebek Parkı'nda denize giren Aydın Aydıner, "Bugün deniz sıcaklığı 21 derece. Biz burada yaz kış demeden yüzüyoruz. Biz denize girerken yanımızda termometre getiriyoruz. Deniz 4 derecelerdeyken girmeye başladık. Şimdi 22 derece bizim için su sıcak. Dışarıda yanıyorsunuz suyun içine girince üşüyorsunuz. Burası yazın çok temiz olduğu için yoğun oluyor. Ben burada 7, 8 senedir yüzüyorum. Hiçbir enfeksiyon hiçbir mikrop kapmadım. Bu koyun özelliği tertemiz olması" dedi.