İstanbul kavruluyor! Sıcaktan bunalan boğaza koştu

BOĞAZ’IN SERİN SULARINA KOŞTULAR

Akıntıburnu’nda bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgede oturmayı tercih etti. Sıcak havadan kaçanlar, hem yüzerek hem de ağaç altları ve deniz kenarında vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.12 yaşındaki Eymen Arda Balıkçı, ailesiyle denize girmeye geldiğini belirterek "Planım sürekli denize girmek. Ailemle geldim sabahtan beri buradayım. Yaz boyu giriyorum kışın da giriyorum." dedi. Kıyafetleriyle suya atlayan İbrahim Çetin ise, "Sudan çıkınca hemen kurumamak için, daha serin kalabilmek için kıyafetlerimle atlıyorum. Daha geç kuruyorsun.Hava çok sıcak olduğu için geceden beri buradayım. Gece deniz pis olduğu için girmemiştim. Onun dışında her haftalık tatilimde buraya geliyorum" diye konuştu.