İstanbul lapa lapa kar yağışıyla beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul lapa lapa kar yağışıyla beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı nedeniyle kentte okullar tatil edilmişti. 

İstanbul lapa lapa kar yağışıyla beyaza büründü

Uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan kar İstanbul'da etkili oldu. 

İstanbul lapa lapa kar yağışıyla beyaza büründü

Yağışın ardından Beykoz, Başakşehir ve Kartal beyaza büründü. 

İstanbul lapa lapa kar yağışıyla beyaza büründü

 Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Aydos ve çevresindeki ağaçlar ve yollar beyaza büründü. 

