İstanbul lapa lapa kar yağışıyla beyaza büründü
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kaynak: DHA/İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı nedeniyle kentte okullar tatil edilmişti.
1 / 7
Uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan kar İstanbul'da etkili oldu.
2 / 7
Yağışın ardından Beykoz, Başakşehir ve Kartal beyaza büründü.
3 / 7
Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Aydos ve çevresindeki ağaçlar ve yollar beyaza büründü.
4 / 7