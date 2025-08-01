İstanbul Metrosu'nda elinde silah üstünde tavşan kostümüyle gezen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'Oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'Oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.