İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı

45 DERECENİN ÜSTÜNDE HİSSEDİLİYOR

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.

Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.