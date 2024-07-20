  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı

İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı

İstanbul'da son yılların en sıcak günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlar serinlemek için deniz kenarlarına akın etti.

İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı - Resim: 1

İstanbul’da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu.

1 / 11
İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı - Resim: 2

45 DERECENİN ÜSTÜNDE HİSSEDİLİYOR

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.

Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.

2 / 11
İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı - Resim: 3

İstanbul Boğazı’nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.

3 / 11
İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı - Resim: 4

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

4 / 11