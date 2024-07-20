İstanbul nefessiz kaldı: Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı
İstanbul'da son yılların en sıcak günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlar serinlemek için deniz kenarlarına akın etti.
İstanbul’da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu.
45 DERECENİN ÜSTÜNDE HİSSEDİLİYOR
Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.
Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.
İstanbul Boğazı’nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.
Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.