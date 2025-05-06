İstanbul ve çevresi için kırmızı alarm verildi: Tarihin en büyük kuraklığı başlıyor

i. Toruk, "Kışın çok kurak bir sezon geçti, hava sıcaklığı da çok düşmedi. Bitkiler, özellikle buğday ve arpa kuraklık stresi yaşarken bu sefer 7 Nisan'da bir kar yağdı, karla birlikte don yaptı. Son donlar Trakya'da 27 Şubat'tır. Biz 7-8-9 Nisan'da son don yaşadık. Bunun yaşadığımız zaman zaten kuraklık stresinde olan bitkiler bu sefer soğuk stresine maruz kaldılar. Tam bu arada karın çok az olması, zaten kış kuraklığı geçiren bölge ile ilgili yağışında olmamasından dolayı bitkiler o kar yağışından sonraki 15 günlük sürede gayet güzel geliştiler. Ancak şu anda bütün Trakya Bölgesi'nde teknik ekiplerimizin, bizim gözlemlerimize baktığınız zaman tarlalar çok güzel gözüküyor, yeşil gözüküyor ancak havanın serin gitmesinden dolayı oldu bu. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte topraklarda gerçekten çok büyük çatlaklar meydana geldi. Buğdaylar aşağıdan kurumaya başladı ve buğday başları da susuzluk belirtisi olarak yuvarlak hale gelip sivrileşti. Tüm bölgede durum bu" diye konuştu.