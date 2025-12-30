İstanbul yeni yıla dondurucu soğukla giriyor! İşte yılbaşında hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı bildiriliyor.