İstanbul yeni yıla dondurucu soğukla giriyor! İşte yılbaşında hava durumu...
İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yılbaşı gecesi hava buz kesecek. Hava sıcaklığının 0 dereceye düşeceği ve aralıklarla yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacak.
HAVA SICAKLIĞI 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı bildiriliyor.
1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul’da en düşük hava sıcaklığının -1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Yağış miktarının 1 ila 4 kg/m² arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.
BUZLANMAYA DİKKAT!
Yetkililer, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları isteniyor.