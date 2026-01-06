İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi
Yeni yılın ilk saatlerinde başlayan ve 2 gün boyunca İstanbul'u esiri altına alan kar yağışı megakentte yerini önce lodosa ardından da bahardan kalma günlere bırakmıştı. Ancak İstanbul'u beyaza bürüyecek yeni kar yağışı için tarih belli oldu.
2026 yılına karlar altında giren İstanbul için yeniden kar alarmı verildi.
31 Aralık gecesi başlayan ve yeni yılın ilk gününü beyaza boyayan kar yağışı kara hasret İstanbul'da büyük sevince yol açmıştı.
Aynı zamanda trafikte aksamalar yaşanmış, bazı ilçelerde okullar tatil edilmiş yaşam da zorlaşmıştı...
Ancak 31 Aralık gecesi başlayan kar yağışı 1 Ocak'ta öğleden sonra etkisini yitirmiş ve yerini lodosa bırakmıştı.
