İstanbul'a dev eğlence parkı: Adrenalin ve eğlence sevenler bayılacak
İstanbul'da Pendik Belediyesi tarafından Pendik Korusu’na inşa edilen 161 metre uzunluğundaki renkli dev kaydırak kullanıma açıldı. 3 yaş üzeri herkesin kullanımına uygun kaydırak, kısa sürede korunun en gözde noktası olurken, eğlence dolu anlar dron ile görüntülendi.
Pendik Korusu’nda açılan ve aynı anda 10 kişinin kaymasına imkân tanıyan 161 metrelik dev kaydırak, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. 3 yaş üzeri herkesin kullanımına uygun olan kaydırak, kısa sürede korunun en eğlenceli noktası haline geldi. Açıldığı günden bu yana 7’den 70’e her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası olan Pendik Korusu, renkli kaydırakla birlikte adrenalin ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Öte yandan eğlence dolu anlar havadan görüntülendi.
Renkli kaydıraktan dolayı memnuniyeti dile getiren Nerman Selber, "Kaydırak çok güzel olmuş, çok beğendim. Herkesin denmesini tavsiye ederim. Pendik Korusu çok güzel, böyle bir alana ihtiyacı vardı. Açılmasını bekliyorduk, çok yakıştı" diye konuştu.
Renkli kaydırağın güzel olduğunu ifade eden Kerem Turan da, "Ben çok beğendim, büyük ihtimalle yine deneyeceğim. Cidden çok hoştu. Eğimleri falan çok hızlandırıyor, gayet keyifli bir deneyim sunuyor. Güzel olmuş, ilk başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.