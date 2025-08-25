İstanbul'a dev eğlence parkı: Adrenalin ve eğlence sevenler bayılacak

Pendik Korusu’nda açılan ve aynı anda 10 kişinin kaymasına imkân tanıyan 161 metrelik dev kaydırak, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. 3 yaş üzeri herkesin kullanımına uygun olan kaydırak, kısa sürede korunun en eğlenceli noktası haline geldi. Açıldığı günden bu yana 7’den 70’e her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası olan Pendik Korusu, renkli kaydırakla birlikte adrenalin ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Öte yandan eğlence dolu anlar havadan görüntülendi.