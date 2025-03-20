İstanbul'a güzel haber! Barajların doluluk oranı açıklandı
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı yüzde 80'e dayandı.
İstanbul'da şubat ve mart ayında etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu.
1 / 7
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 olarak ölçülürken, bugünkü verilere göre yüzde 79.46 oldu.
2 / 7
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 55.89 ile Istrancalar Barajı oldu.
3 / 7
20 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 65.52
• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.1
• Darlık Barajı yüzde 76.93
4 / 7