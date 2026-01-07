İstanbul'a kış geri dönüyor! AKOM kar yağışı için tarih verdi
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 10 derece birden azalacak. Pazartesi günü ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) alınan verilere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeniden düşüşe geçecek.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE BİRDEN AZALACAK
AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması beklenirken hafta başından beri 15- 18°C aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Perşembe günü itibarıyla 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.
FIRTINA GELİYOR
Bu nedenle, bugün akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgârın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetleneceği, perşembe (yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisini arttırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Hafta başından bu yana 15–18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2–4 derece altında, 16–23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1–3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.