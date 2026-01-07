İstanbul'a kış geri dönüyor! AKOM kar yağışı için tarih verdi

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE BİRDEN AZALACAK

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması beklenirken hafta başından beri 15- 18°C aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Perşembe günü itibarıyla 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.