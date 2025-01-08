İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bahar havası yerini kışa bırakıyor
İstanbul'da bahar havası yerini soğuk ve kar yağışına bırakacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı.
İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kış ortasında bahardan kalma günler yaşanırken ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusuna uzmanlardan yanıt geldi.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul'a kar yağışının ocak ayının 10'u ile 15'i arasında gelmesini öngörüyor. Ancak, Balkanlardan gelen soğuk hava sisteminin gecikmesi nedeniyle kesin tarih henüz netleşmedi.
Hava Forum X hesabında yaptığı paylaşımda, kar yağışının yakın sürede olacağını belirterek, "Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız..." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da kar yağışı kaç gün etkili olacak?
İstanbul’da beklenen kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, ocak ayının sonlarına doğru İstanbul, ikinci bir kar yağışı dalgası ile karşı karşıya kalabilir.