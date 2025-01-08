İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bahar havası yerini kışa bırakıyor

Hava Forum X hesabında yaptığı paylaşımda, kar yağışının yakın sürede olacağını belirterek, "Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız..." ifadeleri kullanıldı.