İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul'da etkili olan bahar yağmurlarının ardından gözler barajlara çevrildi. İşte megakente su sağlayan barajlarda son durum...

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşın gözü, yaklaşan yaz ayları öncesinde barajların doluluk oranlarına çevrildi.  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 10 Mayıs tarihli verilere göre, kentin su rezervlerinde geçtiğimiz yıla oranla bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Geçtiğimiz yıl 10 Mayıs 2025 tarihinde %79,93 olan genel doluluk oranı, bugün ise yüzde 72,02 olarak ölçüldü.

Ömerli ve Elmalı barajları yaklaşık yüzde 96 doluluk oranına ulaşırken, Istrancalar yüzde 43,50 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu.

Uzmanlar, bahar yağmurlarının barajlardaki kritik düşüşü engellediğini ancak su kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

