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İstanbul'da baharın müjdecisi olan Pembe Ay görenleri büyüledi

İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da baharın müjdecisi olan Pembe Ay görenleri büyüledi - Resim: 1

Dün gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı.

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İstanbul'da baharın müjdecisi olan Pembe Ay görenleri büyüledi - Resim: 2

Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu.

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İstanbul'da baharın müjdecisi olan Pembe Ay görenleri büyüledi - Resim: 3

Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

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İstanbul'da baharın müjdecisi olan Pembe Ay görenleri büyüledi - Resim: 4

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor.

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