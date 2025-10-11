  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da bir esnaf şov yapayım ortalığı birbirine kattı

İstanbul Bayrampaşa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamaya çalıştığı esnada hortumun kontrolünü kaybedince olanlar oldu.

Kaynak: İHA
Olay, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi. 

Tazyikli suyun azizliğine uğrayan işletmeci bir süre sonra hortumun kontrolünü kaybetti. 

Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, o esnada kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı. 

Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler kaçışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

