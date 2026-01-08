İstanbul'da boğaz hattı dev dalgalarla dövüldü, ortaya bu görüntüler çıktı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Boğaz kıyısında dev dalgalar kıyıyı dövdü...
Kaynak: DHA
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş’ta dev dalgalar oluştu.
Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır' denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili’nde dalga boyu metrelerce yükseldi.
