İstanbul'da bunaltan sıcaklar kapıda: Termometreler 31 dereceyi gösterecek
AKOM, İstanbul için yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Lodosun taşıdığı sıcak hava dalgasıyla birlikte cuma günü hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 30 derece bandında seyredecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yeni haftanın raporuna göre; İstanbul'da güneyden esen lodos rüzgarlarının etkisiyle sıcaklıklar artışa geçerek 28 ile 31 derece aralığına yükselecek. Özellikle 5 Haziran Cuma günü termometrelerin 31 dereceyi göstermesiyle birlikte şehirde haftanın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor.
AKOM verilerine göre; İstanbulluları bol güneşli ve sıcak bir hafta bekliyor. Güneyden taşınan sıcak hava dalgası ile birlikte şehir genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Meteorolojik verilere göre, sadece kentin kuzey ilçelerinde çok kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri görülme ihtimali bulunuyor. Bunun dışında, İstanbul genelinde hafta boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor.
Gün Gün İstanbul Hava Tahmin Raporu
Hafta sonu planı yapacak olan veya dışarıda vakit geçirecek İstanbullular için AKOM'un açıkladığı güncel hava durumu ve sıcaklık (minimum/maksimum) değerleri şu şekilde sıralandı:
3 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 20°C / 29°C (Yağış beklenmiyor)
4 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, en yüksek 30°C (Yağış beklenmiyor)
5 Haziran Cuma: Haftanın en sıcak günü; az bulutlu ve açık, en yüksek 31°C (Yağış beklenmiyor)