İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı
İstanbul’da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Pembe bulutların nedeni saatler sonra ırtaya çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’da Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.
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Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Bulutlar, vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
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Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.
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