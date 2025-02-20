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İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı

İstanbul’da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Pembe bulutların nedeni saatler sonra ırtaya çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı - Resim: 1

İstanbul’da Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.

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İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı - Resim: 2

Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı - Resim: 3

Bulutlar, vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

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İstanbul'da görülen pembe bulutların nedeni ortaya çıktı - Resim: 4

Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

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