İstanbul'da güneşi gören kendini sokağa attı
Kurban Bayramı'nın son gününde güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere akın etti. İstanbul Boğazı'nın gözde noktalarından Bebek sahilinde adım atacak yer kalmazken; vatandaşların kimi yürüyüş yapıp balık tutmayı, kimi ise boğazın serin sularında deniz sezonunu açmayı tercih etti.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'da yaz havası yaşandı. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen binlerce İstanbullu, soluğu boğaz hattındaki sahil şeritlerinde aldı. Bebek sahili; yürüyüş yapanlar, parklarda çocuklarıyla vakit geçirenler, amatör balıkçılar ve piknikçilerle dolup taştı. Gün boyunca sahil şeridinde yoğunluk yaşanırken, bölgede trafik akışı da zaman zaman yavaşladı.
Bazı vatandaşlar ise boğazın serin sularına atlayarak yüzmenin keyfini çıkardı. Arkadaş grubuyla birlikte Bebek'te denize giren Yiğit Solmaz, "Bayramın son gününü bu güzel havada yüzerek değerlendirmek istedik. Su çok güzel, böylece deniz sezonunu da resmen açmış olduk" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Mehmet D., “Bayramı dolu dolu yaşıyoruz. Bayramın birinci gününden dördüncü gününe kadar burada devamlı balık tutuyoruz. Bugün sabah saat 6'da geldik. Balık yok ama hobi olduğu için zaman bizim için güzel geçiyor. Oğlum da burada, oğlumla beraber de geliyorum, abimle de geliyorum. Dolu dolu yaşıyoruz. Hava çok güzel" dedi.
Gizem K., “Bayram çok güzel geçti. Biz Çanakkale'den geliyoruz. İki gün kaçamak yaptık. İstanbul için Çanakkale'nin daha gelişmiş hali diyoruz. Burası Bebek sahili hep geldiğimiz yer. Daha nezih, daha güzel. İstanbul'un tam İstanbul olduğunu bize hatırlatan bir yer. Burasını seviyoruz. Bir sahil memleketinde de yaşadığımız için deniz bizim için çok önemli. Burası da gayet çok güzel. Sahil memleketlerini seviyoruz" ifadelerini kullandı.