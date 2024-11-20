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İstanbul'da hamile kadına sokak ortasında şiddet kamerada

İstanbul Sancaktepe'de bir kişi hamile kadını sokak ortasında darbetti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı...

Kaynak: DHA
İstanbul'da hamile kadına sokak ortasında şiddet kamerada - Resim: 1

Olay, 18 Kasım'da akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; hamile olduğu öğrenilen kadın ile yanındaki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı.

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İstanbul'da hamile kadına sokak ortasında şiddet kamerada - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, önce yerde oturan kadının yüzüne elindeki kıyafetle vurdu. Ardından yerde oturan kadını tokat atarak darbetti.

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İstanbul'da hamile kadına sokak ortasında şiddet kamerada - Resim: 3

Sesleri duyan çevredekiler, saldırganı uyararak polisi arayacağını söyledi. Uyarıları dikkate almayan kişi kadına şiddet uygulamaya devam etti.

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İstanbul'da hamile kadına sokak ortasında şiddet kamerada - Resim: 4

O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen kadının ise görüntülerde ‘bana sakın yaklaşma’ , ‘senin yüzünden hamile kaldım’ dediği görülüyor.

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