İstanbul'da hangi ilçede kaç kişi yaşıyor? İşte en kalabalık ilçeler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Yoğunluğa göre ilk sırada Türkiye nüfusunun %18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul yer aldı. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu.